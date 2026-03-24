В Казани представили фильм о семейных ценностях «Семейный код: беседа о главном»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В казанском кинотеатре «Мир» сегодня состоялся показ документального фильма «Семейный код: беседа о главном». Картина снята в формате интервью и посвящена семейным ценностям, преемственности поколений и взаимной ответственности.

В центре внимания создателей фильма – реальные семейные пары, которые делятся личным опытом совместной семейной жизни.

Кинопоказ посетили министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров и режиссер фильма Олег Самойлов.

«Цель этой картины – обратить внимание на семью, на ценность, на необходимость строительства крепкой семьи. Потому что создать семью – это полшага, даже, наверное, самый маленький шаг. А большой, основной шаг – это по жизни семью построить, построить ее на крепком фундаменте добрых взаимоотношений, любви, уважения друг к другу», – выразил уверенность Азат Кадыров.

По мнению министра, эта тема всегда актуальна: «Крепкая семья – это очень большой труд. Могу ответственно заявить как человек, имеющий многолетнюю крепкую семью: это большой взаимный труд. И не только супругов, но и детей тоже. Насколько вся семья в полном составе будет с глубоким пониманием относиться к необходимости строительства и поддержания этой ячейки, настолько она будет крепка», – добавил он.

Героями фильма стали семьи, представляющие разные поколения и жизненные пути:

– семья выдающихся врачей и предпринимателей Ильяса и Альфии Нуриевых;

– семья Равила хазрата и Галии Зуферовых;

– семья священника отца Ярослава и Ксении Петрущенковых;

– многодетная семья Ильнара и Камиллы Хафизовых;

– молодая семья Дениса и Алсу Капустиных.

Один из героев, Денис Капустин, на премьере рассказал, что участие в фильме стало для них с супругой первым опытом съемок.

«Мы выиграли грант Раиса на свадьбу. У нас разнонациональная семья: я русский, Алсу – татарка. На свадьбе устроили баттл: татары пели русские песни, русские – татарские», – отметил молодой человек.

По словам молодых супругов, изначально у Дениса был страх перед созданием семьи. «Создание семьи – это ответственный шаг. Я не побоялся, и мне всё нравится. Сейчас Алсу беременна – это большое счастье, но и ответственность», – подчеркнул он.

На вопрос о секрете успешной семейной жизни Алсу Капустина ответила: «Самое главное – это любовь. Остальное подтянется: умение разговаривать, заботиться о другом человеке как о самом себе».

Посмотрев фильм целиком, молодые супруги отметили, что особенно их затронула история семьи Нуриевых. «Мы каждую пару прослушивали тщательно, сравнивали с собой. Увидели пары, которые 50 лет вместе, у некоторых восемь детей, и поняли: мы двигаемся в верном направлении», – уверена Алсу.

Режиссер картины Олег Самойлов рассказал, что процесс создания фильма начался с фотопроекта, реализованного в рамках Года семьи.

«Мы снимали разные семьи и хотели показать: семьи бывают очень разные – у кого-то один ребенок, у кого-то восемь, но всех объединяют любовь и взаимоотношения. Потом появилась идея снять фильм-подкаст с интервью, где семьи делятся своими историями: как познакомились, как формировалась семья, какие трудности приходилось проходить вместе», – пояснил режиссер.

По словам Самойлова, героев искали несколько месяцев. «Я занимаюсь семейной фотографией, у меня много знакомых, плюс совместно с Министерством [по делам] молодежи мы искали семьи с хорошими историями, которые могут поделиться», – уточнил он.

Картина, акцентировал кинематографист, должна не навязывать единственную мысль, а дать каждому зрителю возможность выбрать для себя что-то свое:

«Фильм направлен на молодежь, но в нем участвуют и пары постарше. Очень полезно смотреть его тем, кто только формирует семью или только хочет ее создать. Мы уже показывали эту картину, и старшее поколение тоже воспринимает хорошо», – заключил Олег Самойлов.

Азат Кадыров заметил, что это не первый показ: предпремьерный прошел еще в январе на заседании коллегии Министерства по делам молодежи.

«Мы разместим фильм в открытых источниках – всех, которые есть. Будем предлагать к просмотру в рамках мероприятий, в системе летнего отдыха, в молодежных лагерях», – сообщил министр.

Он добавил, что картина может показаться кому-то «скучноватой», потому что герои просто рассказывают свои истории, но призвал внимательно вслушаться: «Там собраны герои разных возрастов и социального положения, каждый со своими принципами, жизненными ценностями, стереотипами. Но это семьи, которые состоялись, много лет живут в дружбе, любви и согласии, воспитывают детей. Основа воспитания в любом случае – это семья, родители. Никакой детский сад, школа, институт не могут заменить семью».

Фильм создан в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

