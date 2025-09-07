В Казани представили фильм «Дом» о Татарском культурном центре Москвы

Фото: пресс-служба Национально-культурной автономии татар Москвы

В Казани в рамках XXI Международного кинофестиваля «Алтын минбар» в театре им. Камала состоялся показ фильма «Дом» режиссера Фарита Фарисова. Картина посвящена Татарскому культурному центру Москвы и его активистам.

Фильм показывает центр не только как здание, но как пространство, где сохраняются традиции и передается память поколений. В нем переплетаются истории поэта-патриота Мусы Джалиля, генерала армии Махмута Гареева, пионеров татарского просвещения и современных героев, включая участников специальной военной операции.

После показа зрители смогли пообщаться с режиссером и творческой группой.

«После обсуждения фильма очень многие говорили о том, что такие фильмы нужно показывать в школах. Они помогают выстроить молодому поколению картинку, основанную на тех ценностях, которые исторически присущи нашему обществу – это поддержка друг друга, любовь к своей Родине», – отметила руководитель пресс-службы Национально-культурной автономии татар Москвы Асия Баткаева.

По словам режиссера фильма, председателя Национально-культурной автономии татар Москвы Фарита Фарисова, зрители высоко оценили картину, особенно педагоги, которые выразили желание использовать ее в образовательной работе.

«Было очень много преподавателей, и многие сразу попросили фильм, чтобы показывать его в школах. Реакция оказалась очень живой и искренней», – сказал Фарисов.

С 5 по 9 сентября в Казани проходит XXI Международный кинофестиваль «Алтын минбар». В этом году на участие было подано 845 заявок из 67 стран. Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры Татарстана, Совет муфтиев России и исполком Казани. «Алтын минбар» включен в перечень кинопроектов, поддержанных Минкультом РФ, и проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».