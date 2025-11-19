В Казани представили двуязычную монографию по истории Золотой Орды

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в казанском отеле «Ногай» состоялась творческая встреча с известным историком Маратом Гатиным, посвященная выходу его новой монографии «Золотая Орда». Мероприятие, организованное лекторием «Миллиард.Татар» и Татарским книжным издательством, собрало жителей и гостей города, интересующихся историей.

Перед презентацией руководитель проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев отметил важность подобных встреч для культурного диалога. «Мы увидели, что наша аудитория – книжная аудитория, она читает книги, любит книги, покупает их. Живое общение с писателями и авторами научных работ действительно интересует людей», – подчеркнул он в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Модератор встречи – руководитель лектория «Миллиард.Татар» Владислав Безменов отметил структуру книги и ее доступность для читателя.

«Когда я в первый раз открыл эту книгу, то подумал, что из нее смогу узнать нового. Прочитал и понял, что это классное пособие для людей, которые хотят изучить тему Золотой Орды, но не понимают, как это сделать», – подчеркнул Безменов.

Он также выделил двуязычие и проработанные иллюстрации как ключевые преимущества издания. Это, по его словам, делает книгу ценным изданием не только для профессиональных исследователей, но и для всех, кто интересуется историей татарского народа.

Важно отметить, что это одна из немногих современных научных работ, где основной нарратив параллельно изложен на татарском языке, что особенно значимо для сохранения и популяризации исторического знания.

«Татарское книжное издательство попросило максимально просто написать книгу, которая была бы понятна наибольшему кругу читателей. И вот на основе лекций, на основе занятий была рождена эта книга», – пояснил Марат Гатин.

Он отметил, что работа объемом 55 страниц должна дать сжатую информацию по основным вехам политической истории и культуры Золотой Орды, а также по вопросам, которые остаются дискуссионными.

«Мы постарались создать не просто сухой перечень фактов, а целостное повествование, которое отвечает на самые частые вопросы, возникающие у людей при первом знакомстве с темой», – добавил исследователь.

Значительная часть встречи была посвящена разбору этнонима «татары». Марат Гатин подробно остановился на эволюции этого понятия.

Отвечая на вопросы аудитории, Гатин затронул и свои текущие научные изыскания. Сферой его научных интересов остается изучение ранее не вводившихся в оборот источников.

«Сейчас мы с группой ученых занимаемся проработкой, исследованием источников в Иране. Есть «Дастур ал-катиб» – комплекс источников, который до сих пор в русскоязычный научный оборот по какой-то причине не введён», – сообщил Гатин, отметив, что в этом сборнике содержится более 200 ярлыков (указаний), из которых пока переведено и проанализировано только 13.

«Эта работа открывает совершенно новые перспективы для понимания системы управления и права в Золотой Орде», – резюмировал историк.

В завершение вечера гости смогли пообщаться с автором, получить книгу с автографом и задать дополнительные вопросы.