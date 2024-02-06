В Казани представили дизайн детской банковской карты «Движения первых»

Фото: пресс-служба «Движения первых»

Каждый участник «Движения первых» сможет получить детскую банковскую карту, обслуживание которой будет бесплатным. Первый вариант дизайна выполнен в синим цвете с изображением символа организации в республике - белого барсика. С таким проектом на координационном совете «Движения первых» в РТ выступил лидер направления «Труд, профессия и своё дело» организации в Татарстане Ислам Гаврилов.

«Сейчас мы объявили, что принимаем предложения от ребят по дизайну карты. Уже более 200 человек прислали свои идеи, сегодня мы представляем первый вариант», - пояснил он.

Зампредседателя правления «Движения первых» Марат Закиров положительно оценил проект и предположил, что его можно распространить на всю страну.

«Важно здесь синхронизироваться с вами на уровне дизайна карты. Мы поддерживаем эту инициативу, чтобы потом, когда все регионы выберут, не соединять эти пути, а он был общим», - заявил Закиров.

Он поручил закончить работу по дизайну карты и сервисам, которые будут доступны, чтобы обеспечить доступность карты для всех школьников.