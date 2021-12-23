В Казани представили 100 лучших работ фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан – 2021»

В рамках проведения XVI съезда Совета муниципальных образований РТ сегодня была организована выставка республиканского фотоконкурса «Нацпроекты: Татарстан – 2021». Всего на конкурс в этом году поступило более 2 тыс. работ, а на мультимедийной выставке в Казани было представлено 100 лучших работ со всех муниципальных образований республики.

«Этот проект реализуется уже третий год по инициативе партии “Единая Россия” совместно с депутатом Госдумы Татьяной Ларионовой. Проект отражает те масштабные изменения, которые происходят в городах и районах Татарстана и в России в целом благодаря национальным проектам», – рассказал журналистам руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Он сообщил, что работы на конкурс поступили из 45 муниципальных образований, 10 республиканских министерств по 11 нацпроектам и пяти номинациям. «Работы демонстрируют, как идет реализация нацпроектов, и как они меняют жизнь каждого татарстанца», – подчеркнул Салимгараев.

Заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев добавил, что итоги конкурса будут подведены в январе, и уже в конце февраля – начале марта состоится награждение победителей. «Работы очень интересные. Они показывают процессы, которые меняют жизнь граждан. Много работ от министерств», – заметил он.

Шамсиев напомнил, что в Татарстане в этом году на реализацию национальных проектов направлено более 34 млрд рублей. Республика участвует в 12 национальных проектах.

«Как отметил Президент России Владимир Путин, очень важна обратная связь от населения, чтобы вовлекать людей в реализацию национальных проектов. И этот фотоконкурс как раз демонстрирует заинтересованность жителей Татарстана в исполнении нацпроектов, которые улучшают качество жизни населения», – заявил он.

Ежегодный республиканский фотоконкурс «Нацпроекты: Татарстан» проводится с 2019 года. Его цель – привлечение внимания общественности республики к вопросам реализации национальных проектов, информирование населения о ходе их исполнения в Татарстане и значении.

В этом году в каждом муниципальном образовании республики были организованы мультимедийные и передвижные фотовыставки, расположенные в социально-значимых учреждениях.

Наиболее активные муниципальные образования – участники конкурса – Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Алексеевский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Тукаевский, Азнакаевский, Тюлячинский, Елабужский районы.

За три года проведения конкурса поступило более 7 тыс. фотоматериалов со всех районов республики. Около 1,5 тыс. татарстанцев приняли в нем участие.