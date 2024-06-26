В Казани предложили закрепить шефство над могилами известных людей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня на 30-м заседании Казанской городской Думы IV созыва мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поручил исполкому и Управлению по организации ритуальных услуг распределить и закрепить за ответственными лицами заброшенные могилы выдающихся личностей, похороненных на городских кладбищах, а также определить формат патроната. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На сессии известный казанский краевед Леонид Абрамов рассказал о своем опыте экскурсий по Арскому кладбищу, которые он организует уже более десяти лет. Он напомнил, что там похоронены деятели культуры, науки и техники (в том числе химик Александр Арбузов, математик Николай Лобачевский, художник Николай Фешин, естествоиспытатель и этнограф Карл Фукс, композитор Назиб Жиганов), а также многие другие лица, оставившие свой след в истории города.

«К сожалению, многие могилы сегодня находятся в не очень хорошем состоянии: поломаны надгробия или решетки, утрачены части декоративного убранства, теряются атрибуция, вывески», — обратил внимание на проблему краевед. Вместе с тем он упомянул об усилиях некоторых организаций (в частности, Казанского медицинского университета и старообрядческой общины) по ухаживанию за захоронениями.

В связи с этим Абрамов предложил масштабировать опыт, когда за могилами известных людей закрепляется шефство, и приобщить различные структуры к сохранению могил своих бывших сотрудников и уходу за ними. Помимо прочего, места захоронения известных людей должны быть включены в туристические маршруты, подчеркнул он.

«Мы не часто обсуждаем тему оказания ритуальных услуг, но это неотъемлемая часть нашей жизни, культуры. Состояние кладбищ — зеркало любого города, кладбища — это место, где мы отдаем дань памяти ушедшим родным, друзьям, знакомым, поэтому они должны быть чистыми и ухоженными», — заявил в свою очередь Ильсур Метшин. Он также выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за особое внимание к сфере оказания ритуальных услуг, вспомнив о создании похоронного комплекса «Курган».

«Что касается могил известных, великих людей, я согласен с коллегой, мы должны взять заботу о них на себя. Люди живы до тех пор, пока о них помнят. Наш долг — сохранить память, дать возможность жителям лучше узнать историю родного города, привить детям любовь и гордость за свой край и за людей, которые жили и творили», — призвал мэр.

Глава города попросил руководителя исполкома Рустема Гафарова и начальника Управления по организации ритуальных услуг Марата Ишкина подготовить и внести предложения по обсуждаемой теме. «Я эту экскурсию посещу вместе с вами, посмотрим. Уверен, что нам по силам не только привести в порядок могилы, но и организовать на достойном уровне туристические маршруты», — пообещал он Леониду Абрамову.

Мэр также выразил убежденность в важности не только сезонного приведения в порядок могил и возложения к ним цветов в памятные дни, но и комплексного благоустройства мест захоронения.