В Казани предложили ввести целевое обучение для водителей категории D

Одним из решений проблемы с кадрами на городском транспорте могло бы стать включение в программы среднеспециального образования целевого обучения водителей категории D. Об этом на XXXI сессии Казанской городской Думы рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«К примеру, в те же советские годы, которые мы сегодня вспоминали, большинство желающих, мальчишек и девчонок, могли бесплатно обучиться на эти категории, впоследствии шли работать на предприятия. Сейчас такая возможность есть только за деньги и даже автотранспортный техникум эту категорию не готовит», - прокомментировал докладчик.

По словам Шакирова, проблему сейчас пытаются решить на базе двух автошкол, созданных на базе Метроэлектротранса и ПАТП-2, где всех желающих на бесплатной основе переобучают на категорию D с последующим трудоустройством. В 2023 году в программе поучаствовали около 80 человек.

«Порядка 40% этих людей сейчас продолжают работать. Но, конечно же, это не системный подход, и на наш взгляд это должно решаться на государственном уровне. К примеру, в Москве Российский университет транспорта это делает. На наш взгляд все наши профильные ссузы, вузы должны у себя такую возможность абитуриентам, студентам тоже предоставить», - заключил Шакиров.