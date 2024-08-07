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В Казани предложили ввести целевое обучение для водителей категории D
Одним из решений проблемы с кадрами на городском транспорте могло бы стать включение в программы среднеспециального образования целевого обучения водителей категории D. Об этом на XXXI сессии Казанской городской Думы рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.
«К примеру, в те же советские годы, которые мы сегодня вспоминали, большинство желающих, мальчишек и девчонок, могли бесплатно обучиться на эти категории, впоследствии шли работать на предприятия. Сейчас такая возможность есть только за деньги и даже автотранспортный техникум эту категорию не готовит», - прокомментировал докладчик.
По словам Шакирова, проблему сейчас пытаются решить на базе двух автошкол, созданных на базе Метроэлектротранса и ПАТП-2, где всех желающих на бесплатной основе переобучают на категорию D с последующим трудоустройством. В 2023 году в программе поучаствовали около 80 человек.
«Порядка 40% этих людей сейчас продолжают работать. Но, конечно же, это не системный подход, и на наш взгляд это должно решаться на государственном уровне. К примеру, в Москве Российский университет транспорта это делает. На наш взгляд все наши профильные ссузы, вузы должны у себя такую возможность абитуриентам, студентам тоже предоставить», - заключил Шакиров.
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