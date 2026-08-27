В Казани предложили вернуть охранный статус складам купцов Романовых

Фото: t.me/trovoopik

Татарстанское региональное отделение ВООПИиК направило в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия заявление с просьбой включить здания бывших складов купцов Романовых на пересечении улиц Правобулачной и Островского в перечень исторических ценных градоформирующих объектов Казани. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Здания склада и амбара были построены в начале XIX века по проекту архитектора Петра Пятницкого. Организация считает их единственным сохранившимся в Татарстане подлинным и крупнейшим торгово-складским комплексом периода позднего классицизма.

В отделении отметили, что здания уже имели охранный статус. В 2009 году их включили в перечень выявленных объектов культурного наследия после активного участия общественности, однако впоследствии объекты исключили из этого перечня.

Для подготовки новой заявки эксперты и сторонники ВООПИиК разработали историческую справку и направили ее вместе с официальным обращением в профильный комитет.

Фото: t.me/trovoopik

С 1995 года бывшие склады были связаны с театральной деятельностью: помещения использовались Татарским ТЮЗом имени Габдуллы Кариева для хранения декораций. В последние годы участок находится в ведении Казанского театра юного зрителя.

В организации считают, что завершение реконструкции комплекса зданий ТЮЗа создает возможность для дальнейшего использования исторических построек. По информации ВООПИиК, бывшие склады планируется передать инвесторам, которые смогут отремонтировать здания и приспособить их под новые функции с сохранением исторического облика.

ВООПИиК рассчитывает на поддержку заявки со стороны Комитета Татарстана по охране ОКН и экспертного сообщества, а также на участие инвестора в сохранении комплекса.