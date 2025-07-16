В Казани предложили увеличить число патрулей ГАИ и камер на аварийных участках дорог

Михаил Савин

Фото: kzn.ru

В Казани хотят увеличить количество патрульных машин на участках повышенной опасности и число переносных камер фиксации скорости. С такой инициативой сегодня в мэрии Казани выступил начальник отдела Госавтоинспекции по Казани Михаил Савин. Совещание провел руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.

По данным ведомства, за первое полугодие 2025 года в столице Татарстана зарегистрировано 534 ДТП – на 13 меньше, чем в прошлом году. Также снизилось число пострадавших – на 8 человек.

Основными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения (39,5% от всех ДТП) и наезды на пешеходов (33%).

«За отчетный период произошло 489 столкновений, что на 12 случаев меньше, чем годом ранее. Количество наездов на пешеходов также значительно снизилось: зафиксировано 177 таких случаев, 76 из которых произошли на пешеходных переходах», – отметил Михаил Савин.

Одной из главных причин столкновений начальник отдела Госавтоинспекции назвал несоблюдение скоростного режима. Он указал на появление четырех новых участков, где аварийность особенно высока: пересечения улиц Кремлевская и Чернышевского, Восстания и Окольной, Карла Маркса и Муштари, Айдарова и Лукина.

Особенно остро проблема превышения скорости стоит на Горьковском шоссе, улице Краснококшайская и Вознесенском тракте, где за последние 6 месяцев произошло 143, 79 и 38 ДТП соответственно.

В качестве примера Савин привел смертельное ДТП, произошедшее 14 июля на Вознесенском тракте. Водитель Kia на скорости около 150 км/ч врезался в Mazda 6. От удара Kia отбросило на дорожный столб, затем легковушка снесла три секции шумозащитного ограждения и опрокинулась. В результате ДТП водитель Kia скончался.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения Михаил Савин предложил увеличить плотность патрулирования опасных участков и число переносных камер фиксации скорости.