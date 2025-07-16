В Казани предложили учредить День дастана «Идегей»

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Заседание клуба «Миллиард.Татар», посвященное популяризации татарского эпоса «Идегей», прошло сегодня в стенах «Татмедиа». Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Участниками круглого стола стали известные деятели культуры и науки: татарский общественный деятель, театральный режиссёр, педагог, писатель, драматург, публицист Рабит Батулла, доктор исторических наук Искандер Гилязов, поэт, член Союза писателей РТ, лауреат премии Шайхи Маннура Фаниль Гилязов. Мероприятие модерировал главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, что для большей популяризации дастана «Идегей» нужно использовать как классические форматы театральных постановок и создания мюзикла, так и новые – мультипликацию, создание комиксов. Также прозвучала инициатива об учреждении памятной даты — Дня дастана «Идегей».

Информационным поводом для встречи стал выход аудиокниги «Дастан "Идегей"». Инициаторами записи татарского эпоса стала редакция «Миллиард.Татар» при поддержке радио «Китап». Все участники круглого стола принимали участие в её создании.