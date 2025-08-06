В Казани предложили создать Центр технического спорта для подростков-питбайкеров

В Казани предложили создать Центр технического спорта и инженерного развития молодежи – с трассами для картинга, мотокросса, питбайков и другими площадками для занятий автомотоспортом. Такое решение обсудили сегодня на круглом столе в исполкоме города.

Один из возможных вариантов для обустройства центра – заброшенная мотокроссовая трасса при выезде из Дербышек.

«Мы могли бы взять эту трассу в Высокогорском районе в пользование при условии выделения какого-то финансирования на ее содержание. Можно даже объединить разные отрасли и развиваться в одном большом комплексе. Задачу свою видим в том, чтобы не потерять поколение, развивать эту молодежь, которая выходит на улицы и начинает кататься на заднем колесе на дорогах общего пользования через инженерную часть – конструирование машин и мотоциклов», – рассказал выпускник «Малой академии картинга» и руководитель проекта «Мототарин» Ислам Хуппиев.

Помимо трасс, в парке предлагают сделать крытые ангары для занятий зимой, мастерские, инженерные лаборатории и классы для теории. Ребята смогут не только ездить, но и собирать технику, изучать механику, программирование и безопасность движения.

Одновременно в городе начнется развитие уже существующей инфраструктуры. На базе Центрального стадиона откроют муниципальную школу картинга – клуб «Титан», который занимается обучением детей более 50 лет. Школа сможет принимать около 200 детей и взрослых ежегодно. Также в планах – восстановление старых внедорожных трасс в разных районах Казани. Многие из них сохранились, но давно не используются. Их очистят и благоустроят для бесплатных занятий.

«Эти трассы, без сомнения, станут местом притяжения для ребят на питбайках, а главное – местом хранения техники. На них же можно будет проводить соревнования между районами. Такие трассы позволят предотвратить выезды ребят на мототехнике в город. Наша команда готова взять на себя постройку и благоустройство нескольких трасс совместно с городом», – отметил руководитель мотосети «БКЕ» Григорий Марков.

Также он предложил наладить работу со всеми мотосалонами, где продают питбайки, чтобы они при продаже мотоцикла дарили покупателям сертификат как минимум на одно часовое занятие в профессиональной мотошколе или треке. Это поможет избежать ситуаций, когда дети выезжают на дороги без подготовки.

Кроме того, в школах города планируется провести анкетирование, чтобы понять масштаб увлечения питбайками среди подростков, и включить тему технического спорта в работу с родителями. Обсуждается идея проводить городские соревнования между школьными командами, чтобы развивать спорт и интерес к инженерным профессиям.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров на совещании заявил, что ситуация с питбайками на дорогах требует не только усиления контроля со стороны ГАИ, но и поиска долгосрочных решений. Подростков нужно не просто наказывать, а дисциплинировать и направлять, создавая безопасную инфраструктуру для занятий техническими видами спорта.

По данным ГАИ, за первые шесть месяцев 2025 года в Казани произошло четыре ДТП с участием питбайков, два из них – с несовершеннолетними. Погибших нет, но сам факт таких инцидентов вызывает серьезную тревогу, считает Гафаров.