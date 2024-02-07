В Казани предложили проложить пешеходный мост через Булак для перехода к Кремлю

В Казани предложили построить пешеходный мост через Булак. Конструкция может расположиться неподалеку от ТРК «Пирамида» и позволить пешеходам беспрепятственно переходить к Казанскому Кремлю. Предложение прозвучало в Институте развития города, который посетил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин.

Конструкция может появиться в рамках благоустройства бульвара вдоль ЦУМа до ул.Московской. Так, на первом участке планируют проложить велодорожки и пересмотреть действующие остановки междугороднего автобусного сообщения.

Как объяснили мэру, в дальнейшем этот бульвар может войти в цепочку пешеходной связи от Волги до Казанского Кремля. Первым этапом станет благоустройство сквера Коротченко.

Кроме того, специалисты планируют продолжить работы в сквере рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2», где в прошлом году была установлена стела «Казань — город трудовой доблести». Как объяснила архитектор Института развития города Арина Хасанова, в этом году в сквере появятся новые зоны отдыха, проведут дополнительное озеленение.

Также благоустройство затронет небольшой сквер на перекрестке ул.Бутлерова и Толстого. Здесь, рядом с памятником хирургу Александру Вишневскому, расположится зона отдыха, уточнила архитектор Института развития города Дарья Семко. Кроме того, работы пройдут в сквере Котельникова, где установят малые архитектурные формы, проведут освещение и озеленение.

Последними проектами, который анонсировали в Институте развития города, стало благоустройство сада Фукса в Вахитовском районе и парка Петрова в Кировском районе. В первом рабочие проведут замену брусчатки, светильников, скамеек, обновят постамент на русском и татарском языках, а во втором обновят детские площадки и покрытие на дорожках.

Фото: мэрия Казани