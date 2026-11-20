В Казани необходимо построить новую многопрофильную детскую больницу с круглосуточной диагностикой, хирургией и реанимацией. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения города Ильназ Ахмадиев на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва.

По представленным данным, износ части зданий действующих детских стационаров превышает 50%. При этом некоторые корпуса изначально предназначались для детских дошкольных учреждений, а позднее их приспособили для оказания медицинской помощи.

О необходимости новой больницы говорит и нагрузка на Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). За 2025 год в учреждение поступило 126,7 тыс. обращений. При этом 69% обратившихся – жители Казани.

В Управлении здравоохранения считают, что городу необходима современная многопрофильная детская больница, где круглосуточно будут доступны диагностика, хирургическая помощь и реанимация.

Новую больницу предлагают построить в Заречье. Ее строительство также включили в число ключевых инициатив по развитию здравоохранения Казани.

Пока речь идет только о предложении. Решение о строительстве не объявлено, сроки реализации, стоимость проекта и количество мест в будущей больнице не называются.