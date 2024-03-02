В Казани предлагают открыть памятник и музей Амирхана Еники

В Казани у мемориальной доски Амирхану Еники состоялось памятное мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения писателя.

Классик татарской литературы, лауреат государственной премии им.Г.Тукая, народный писатель Татарстана Амирхан Еники родился 2 марта 1909 года. Накануне памятной даты студенты Казанского федерального университета, родные Амирхана Еники, представители татарской общественности возложили цветы к мемориальной доске. На встрече присутствовали дочь писателя Флера Карташева-Еники и внук Рустам Тюменев. Организатором мероприятия выступила доцент кафедры татарской литературы Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Гульфия Гайнуллина.

«Огромное спасибо всем за то, что не забыли об отце, почтили его память. Знайте родной язык, татарских писателей, их произведения, читайте их. Расскажите своим детям. Отец умер в возрасте 90 лет. Он прожил очень долгую и тяжелую жизнь. Был на войне, в довоенной молодости испытывал много трудностей. В последние годы к отцу относились с большим почтением, наградили премией Тукая, эту памятную доску открыл сам наш первый Президент [Татарстана] Минтимер Шаймиев, ему огромное спасибо. Главное, чтобы не было забыто великое наследие отца, чтобы наша молодежь знала его произведения», — сказала Флера Карташева-Еники.

«Амирхан Еники, описывая порядки татарской жизни, внутренний мир татар и их действительность, нашел способы вывести литературу на новый уровень — на вершину начала XX века. Его рассказы начали публиковаться только в 1941 году. Правда, в литературу он пришел очень рано, в 1926 году был опубликован его первый рассказ. Амирхана Еники называли последним аксакалом, мурзой XX века. Он оставил классическое наследие татарской литературы. Его произведения вечны», — сказала Гульфия Гайнуллина, кратко ознакомив участников встречи с биографией писателя.

«Есть ряд нерешенных сегодня вопросов по увековечению памяти Еники. Эта памятная доска была открыта 4 года назад. Теперь уже есть сквер Амирхана Еники, за что выражаем особую благодарность администрации города Казани и Министерству культуры. В сквере Амирхана Еники должен появиться и его памятник. Создание памятника и музея Амирхана Еники в Казани — вопрос будущего», — заявила Гульфия Гайнуллина.

После мероприятия студенты посетили филиал Национального музея РТ — музей Горького и Шаляпина, а также открытие выставки «„Невысказанное завещание“ Амирхана Еники», посвященной 115-летию писателя. На этой выставке представлены личные вещи — письма, дневники, рукописи, книги писателя.

Фото и текст: Зульфия Шавалиева