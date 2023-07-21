«Икона известна по всей Руси»: крестный ход в Казани притянул тысячи паломников

Празднование началось еще накануне – Всенощное бдение при участии архиереев состоялось в Казанском соборе. А сегодня в 7:30 утра многочисленные верующие собрались в Казанском Кремле, у стен Благовещенского собора. Именно там до строительства Казанского собора находилась явленная святыня.

Согласно преданию, 444 года назад Дева Мария явилась во сне девочке Матроне и указала ей место, где лежит икона. На этом месте позже воздвигли Казанский собор.

Верующие приписывают помощь русскому войску в освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Перед решающим штурмом ополчение во главе с Мининым и Пожарским всю ночь молилось перед Казанской иконой Божией Матери.

Под пение «Богородице Дево радуйся» священнослужители с хоругвями и образом Богородицы отправились в путь. Периодически слышались возгласы «Христос воскресе».

Участие в крестном ходе приняли верующие не только из Татарстана, но также из других регионов и даже стран. В честь торжества в столицу республики приехали 25 архипастырей Русской православной церкви, в том числе митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Многие участники хода держали в руках иконки.

«Дома у нас стоит Казанская икона, мы взяли ее с собой. Для нас образ этот особо почитаем в семье. Вчера мы были на всенощном бдении в Казанском соборе, ну а сегодня пришли на крестный ход. Хоть мы и не живем в Казани, хорошо знаем предание об этом образе, о его чудесном явлении. У нас в Краснодаре тоже есть храм, освящен в честь Казанской иконы, поэтому у нас в городе тоже отмечают этот светлый праздник», – поделилась Мария, приехавшая специально на торжество.

Мама двоих детей, которые несли хоругви, поделилась с «Татар-информом», что семья не так давно переехала из Екатеринбурга и сейчас живет в Казани.

«Мы приехали вслед за владыкой Кириллом. Мой супруг служит в Благовещенском соборе. Сейчас он участвует в крестном ходе, идет в первых рядах. Этот праздник для нас особо важен. Младший сын даже в садик сегодня не пошел. Мне кажется, что Казанская икона – самая почитаемая у христиан из всех посвященных Богоматери. Даже туристы, когда приезжают, у них спрашиваешь, и выясняется, что из всех икон они знают только Казанскую», – поделилась Анастасия.

Верующие обошли Казанский Кремль и еще несколько городских улиц и, наконец, подошли к стенам Богородицкого монастыря, где была обретена икона. После молебна все отправились внутрь на божественную литургию, которую совершил сонм архипастырей Русской церкви.

«Казанская икона известна по всей Руси и известна в Белоруссии. У нас есть много списков Казанской иконы Божией Матери. Очень трогательна и назидательна история явления чудотворного образа. При этом важно, чтобы была связь с первообразом, чтобы была историческая связь, духовная. Это, конечно, дает новое осмысление, вдохновение молиться. Можно увидеть, что здесь собрались люди из различных регионов России, приехали из Белоруссии. Мы надеемся, что Казанский образ будет привлекать к себе многих людей, нести им радость и вдохновение, объединять», – рассказал митрополит Вениамин журналистам.

«Казанская икона стала символом объединения Руси в начале XVII века. Смутное время, в принципе, закончилось под знаменем Казанской иконы Божией Матери. И через ее явление здесь, в Казани, сама Казань стала настолько известной, что приобрела всемирное значение. Более того, наш город развивался во многом благодаря тому, что эти тысячи и тысячи паломников приходили к Божией Матери», – отметил митрополит Кирилл.

Накануне 1000-летия Казани в город привезли список знаменитой иконы из Ватикана. И он стал притягивать паломников из разных стран.

«Мне в свое время Минтимер Шарипович сказал, что 70% дохода города Казани от туристов приносили паломники. И Казань стала стремительно развиваться, о ней стали узнавать, появились семинария и академия. А центром этого всего стала Казанская икона Божией Матери. Поэтому для нас с вами это родной, настоящий праздник – явление Казанской иконы, с чем я вас всех и поздравляю. И тех, кто приехал, и тех, кто здесь живет, потому что мы все находимся под покровом Божией Матери», – сказал в завершение митрополит.

Праздник продолжится и сегодня вечером – в парке «Черное озеро» выступит Арт-группа Largo. Коллектив исполнит произведения классической музыки, духовные песнопения и песни отечественных композиторов.

© Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»