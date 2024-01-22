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В Казани пожилую женщину на пешеходном переходе сбил КамАЗ
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В Казани произошло ДТП с участием КамАЗа, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Утром на Амирхана водитель грузовика сбил пожилую женщину. По предварительной информации, бабушка пыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора.
В итоге женщину с предварительным диагнозом «перелом ноги» госпитализировали.
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