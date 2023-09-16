В Казани пожилой водитель насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода

Сегодня вечером в Казани насмерть сбили пешехода, сообщили в казанской Госавтоинспекции.

Фото: © казанская Госавтоинспекция

ДТП произошло в 19.40 у дома 55 на Мамадышском тракте.

По предварительным данным, 73-летний водитель иномарки на большой скорости сбил 45-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пешеход скончался на месте от полученных травм.

Фото: © казанская Госавтоинспекция

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны! Помните, необходимо неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения! Водители, соблюдайте скоростной режим! Пешеходы, переходите дорогу только в предусмотренных для этого местах. В темное время суток для улучшения видимости со стороны водителя, необходимо применять в одежде световозвращающие элементы!», – отметил командир 2 роты 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани капитана полиции Мухаметшин Фаиль.