В Казани пожилой водитель «Лады» сбил на зебре девушку

Сегодня около полудня на Гаврилова 73-летний водитель «Лады» сбил на зебре девушку, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

20-летняя девушка была сбита, когда автомобиль совершал поворот налево возле дома №30.

В результате пешеход получила травмы, но от госпитализации отказалась. Медики провели ее осмотр на месте.