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В Казани пожилой водитель «Лады» сбил на зебре девушку
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Сегодня около полудня на Гаврилова 73-летний водитель «Лады» сбил на зебре девушку, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
20-летняя девушка была сбита, когда автомобиль совершал поворот налево возле дома №30.
В результате пешеход получила травмы, но от госпитализации отказалась. Медики провели ее осмотр на месте.
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