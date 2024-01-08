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Происшествия 8 января 2024 13:57

В Казани пожилой водитель «Лады» сбил на зебре девушку

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Сегодня около полудня на Гаврилова 73-летний водитель «Лады» сбил на зебре девушку, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

20-летняя девушка была сбита, когда автомобиль совершал поворот налево возле дома №30.

В результате пешеход получила травмы, но от госпитализации отказалась. Медики провели ее осмотр на месте.

#сбили девушку
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