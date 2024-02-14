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В Казани пожилой водитель «Лады» сбил на пешеходном переходе 9-летнюю девочку
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Сегодня днем на Сибирском тракте произошло ДТП, в котором пострадала третьеклассница, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора напротив дома №52, когда ее сбил 78-летний водитель за рулем «Лады Ларгус».
Ребенка госпитализировали в ДРКБ с ушибом головного мозга.
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