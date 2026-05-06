Происшествия 6 мая 2026 18:37

В Казани пожилой мужчина погиб под колесами китайского авто

Смертельное ДТП произошло сегодня на проспекте Амирхана в Казани, напротив дома 61 Д по улице Чистопольской. Об этом сообщает в городская Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 45-летний водитель китайского автомобиля BAIC Х7 ехал по проспекту Амирхана со стороны улицы Сибгата Хакима в направлении проспекта Ямашева. Автомобилист сбил 78-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пенсионер скончался.

