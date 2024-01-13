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Происшествия 13 января 2024 14:13

В Казани пожилая женщина попала под колеса «Лады», переходя дорогу в неположенном месте

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Сегодня днем на Декабристов 23-летний водитель «Лады» сбил пожилую женщину, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

ДТП произошло у дома №189, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте. При этом пешеходный переход находился неподалеку.

В итоге 76-летнюю пострадавшую доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

#дтп в казани
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