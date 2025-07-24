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Происшествия 24 июля 2025 15:29

В Казани пожилая женщина отдала мошенникам 1,7 млн, пытаясь спасти племянницу

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Жительница Казани стала жертвой телефонных мошенников. Накануне ей позвонил мужчина, представившийся адвокатом ее племянницы. Он сообщил, что девушка попала в ДТП и ей срочно нужны деньги на помощь.

Пенсионерка в панике передала все свои сбережения – 1,7 млн рублей – курьеру, который приехал к ней домой. После этого мошенники перестали отвечать на звонки.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, только связавшись с самой племянницей, женщина поняла, что стала жертвой обмана.

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