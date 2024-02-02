news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 2 февраля 2024 10:17

В Казани пожарные спасли жильцов с задымленного этажа горящей многоэтажки

Скопировать ссылку

Минувшей ночью в доме 1А на Адоратского случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в двухкомнатной квартире на седьмом этаже высотки на площади 20 квадратных метров. В результате горения едкий дым заполнил лифтовый холл и общий тамбур и начал проникать в квартиры на этаже.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из соседних квартир огнеборцы спасли шесть человек, включая ребенка. Еще пять человек спаслись самостоятельно до прибытия пожарных расчетов.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание люстры.

#пожар в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2