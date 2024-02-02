В Казани пожарные спасли жильцов с задымленного этажа горящей многоэтажки

Минувшей ночью в доме 1А на Адоратского случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в двухкомнатной квартире на седьмом этаже высотки на площади 20 квадратных метров. В результате горения едкий дым заполнил лифтовый холл и общий тамбур и начал проникать в квартиры на этаже.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Из соседних квартир огнеборцы спасли шесть человек, включая ребенка. Еще пять человек спаслись самостоятельно до прибытия пожарных расчетов.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание люстры.