В Казани пожарные спасли из горящей квартиры супружескую пару и пожилую женщину

Сегодня ночью по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании электрощита в подъезде многоэтажки на улице Декабристов в Казани.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные выяснили, что загорелись электрощит и входная дверь одной из квартир на восьмом этаже дома. С помощью масок спасаемого огнеборцы вывели на свежий воздух троих жильцов квартиры – супружескую пару и неходячую 77-летнюю женщину, которую эвакуировали на носилках.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Их передали для осмотра медикам скорой помощи. В итоге супругов направили на амбулаторное лечение, а пожилую женщину с отравлением продуктами горения средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В скором времени пожарные потушили возгорание площадью 2 квадратных метра. В результате пожара сгорел электрощит и частично пострадала входная дверь квартиры. Причина возгорания устанавливается, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.