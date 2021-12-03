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Происшествия
3 декабря 2021  21:30
Павел Климчак

В Казани пожарные спасли человека из горящей квартиры

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О пожаре в жилом доме по улице Амирхана в Казани сообщили по номеру вызова пожарной охраны 101 в девять часов вечера. Горела квартира на втором этаже дома.

 

Фото: © Алексей Угаров / ИА «Татар-информ»

Многие жильцы успели выбраться на свежий воздух до прибытия спецслужб. Из квартиры, в которой было возгорание, пожарные спасли одного человека. Через несколько минут они потушили горящую мебель и вещи по площади 1 квадратный метр.

 

Фото: © Алексей Угаров / ИА «Татар-информ»

В результате случившегося никто не пострадал, причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

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