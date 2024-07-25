В Казани пожарные спасли детей, которые на спор залезли в коллектор и не смогли выбраться

Сообщение о двух мальчиках, угодивших в колодец, поступило с улицы Авангардной, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ-16 с помощью специнструмента вскрыли люк и вызволили детей.

Как выяснилось, в подземелье оказались самые смелые парни двора. На спор они залезли в колодец, после чего массивная чугунная крышка люка захлопнулась. Самостоятельно поднять ее не смог никто из ребят.

К счастью, неработающий коллектор оказался не очень глубоким, без воды и скопления газа.