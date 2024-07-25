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Новости Татарстана и Казани
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В Казани пожарные спасли детей, которые на спор залезли в коллектор и не смогли выбраться
Сообщение о двух мальчиках, угодивших в колодец, поступило с улицы Авангардной, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место пожарные ПСЧ-16 с помощью специнструмента вскрыли люк и вызволили детей.
Как выяснилось, в подземелье оказались самые смелые парни двора. На спор они залезли в колодец, после чего массивная чугунная крышка люка захлопнулась. Самостоятельно поднять ее не смог никто из ребят.
К счастью, неработающий коллектор оказался не очень глубоким, без воды и скопления газа.
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