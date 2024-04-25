Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани пожар в многоэтажке повредил четыре балкона
Сегодня в социальных сетях появилось видео с горящими балконами здания на улице профессора Камая.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился на кухне однокомнатной квартиры на восьмом этаже. Загорелись также вещи и балкон. Огонь повредил также внутреннюю обшивку балконов трех квартир. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников