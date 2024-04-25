В Казани пожар в многоэтажке повредил четыре балкона

Сегодня в социальных сетях появилось видео с горящими балконами здания на улице профессора Камая.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился на кухне однокомнатной квартиры на восьмом этаже. Загорелись также вещи и балкон. Огонь повредил также внутреннюю обшивку балконов трех квартир. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.