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Происшествия 25 апреля 2024 08:43

В Казани пожар в многоэтажке повредил четыре балкона

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Сегодня в социальных сетях появилось видео с горящими балконами здания на улице профессора Камая.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пожар случился на кухне однокомнатной квартиры на восьмом этаже. Загорелись также вещи и балкон. Огонь повредил также внутреннюю обшивку балконов трех квартир. Общая площадь горения составила 20 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.

Фото: © Соцсети

#пожар в казани
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