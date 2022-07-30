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Ру Тат
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Путешествия и туризм
30 июля 2022  10:16

В Казани появятся речные трамвайчики, яхт-клуб и автокемпинги

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В ближайшее время в Казани планируется уделить внимание развитию водного туризма, и одним из приоритетов является Волга. Уже в этом году по ней начнут курсировать речные трамвайчики, а в ближайшие пять лет появится и другая инфраструктура, сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова в интервью телеканалу «Татарстан-24».

В ближайшие пять лет, по словам Санниковой, в Казани планируется создать яхт-клуб и заправки для яхт, а также организовать остановки вдоль Волги. Кроме того, в планах разработать туристические тропы, связанные с Волгой и землями, которые к ней прилегают, а также историями великих людей, пребывавших в этих местах.

Кроме того, в сфере водного туризма появятся событийные магниты для путешественников – к примеру, парусные регаты.

При этом Санникова признала, что пока в Казани инфраструктура для отдыха на Волге далеко не самая комфортная. «Это проблемный вопрос, который мы активно пытаемся решить», – сказала она, добавив, что необходимо создание современных пляжей с лежаками и другими удобствами, причальных стенок, интерактивных программ.

«Многие говорят, что раньше по Казанке ходили речные трамвайчики, и спрашивают: «Почему сейчас этого нет?». Я заверяю, что все это будет, потому что сейчас есть спрос на речные экскурсии», – подчеркнула директор Комитета по развитию туризма.

Кроме того, планируется также появление автокемпингов на территориях, которые могли бы способствовать развитию автотуризма, добавила Санникова.

#туризм #дарья санникова #река Волга
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