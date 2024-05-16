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Общество 16 мая 2024 11:49

В Казани появятся проезды рабочих, предпринимателей и промышленников

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Несколько проездов в Советском районе Казани получили названия. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Новые объекты будут названы проездами Эшчелэр, Хэрэкэт, Предпринимателей, Механизаторов и Промышленников.

#наименование улиц
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