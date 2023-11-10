В Казани появятся новые проекционные пешеходные переходы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На создание новых проекционных пешеходных переходов в столице Татарстана выделят 7,9 млн рублей. Соответствующая информация содержится в тендере, размещенном на сайте госзакупок.

Четкая и заметная издалека проекция «зебры» появится на улице Фучика, улице Короленко (ЖК «Норвежский»), улице Бутлерова, улице Хади Такташа, перекрестке улиц Лобачевского и Дзержинского, пересечении улиц Баумана и Чернышевского и так далее.

Из всей суммы примерно 4,8 млн рублей пойдет на сами проекторы и другую технику, а остальное — на установку.

Заказчиком выступает МУП «Автоматизированная система управления дорожным движением». Контракт будет заключен до конца года, а на установку проекционных пешеходных переходов выделят всего 20 дней.