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Новости Татарстана и Казани
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В Казани появятся новые проекционные пешеходные переходы
На создание новых проекционных пешеходных переходов в столице Татарстана выделят 7,9 млн рублей. Соответствующая информация содержится в тендере, размещенном на сайте госзакупок.
Четкая и заметная издалека проекция «зебры» появится на улице Фучика, улице Короленко (ЖК «Норвежский»), улице Бутлерова, улице Хади Такташа, перекрестке улиц Лобачевского и Дзержинского, пересечении улиц Баумана и Чернышевского и так далее.
Из всей суммы примерно 4,8 млн рублей пойдет на сами проекторы и другую технику, а остальное — на установку.
Заказчиком выступает МУП «Автоматизированная система управления дорожным движением». Контракт будет заключен до конца года, а на установку проекционных пешеходных переходов выделят всего 20 дней.
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