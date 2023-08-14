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В Казани построят еще шесть центров психологической помощи
Еще шесть новых отделений центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» построят в Казани. Об этом сообщила на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.
Службы поддержки, по словам Загидуллиной, появятся в Приволжском районе, а также в микрорайонах «Салават Купере», Юдино и Дербышки.
В прошлом году в столице Татарстана капитально отремонтировали 10 филиалов центра «Доверие» общей площадью 1,8 тыс. квадратных метров. На ремонт выделили 158,9 млн рублей из бюджета Татарстана.
Для детей и молодежи эти центры востребованы, подчеркнула Загидуллина. Так, за первые полгода за помощью в них обратились почти 23 тыс. человек, две трети из которых – молодежь. С начала проведения специальной военной операции психологическую помощь получили 360 человек из семей мобилизованных.
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