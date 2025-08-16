В Казани появится выставка, посвященная Героям России

Сегодня в Казанском музее-мемориале Великой Отечественной войны (филиал Нацмузея РТ) состоялось открытие выставки, посвященной подвигу известного советского летчика Михаила Девятаева.

На выставке посетители смогут увидеть документы из архивов ФСБ о деле побега из немецкого концлагеря Девятаева, его фотографии, военную форму летчика, макеты самолетов, письма и личные вещи героя Советского Союза. О том, что нового ждет посетителей и какие выставки планируются в будущем рассказал «Татар-информу» заведующий казанского Музея-мемориала Великой Отечественной Войны Александр Александров.

Первое открытие для гостей выставки – публикации с допросов по делу о побеге группы Девятаева.

«На этой выставке мы хотим показать не только сам подвиг, не только непосредственный побег из концлагеря, но и его судьбу. Показать на примере Девятаева всю устремленность, как молодой человек, мечтая стать летчиком, прошел по пути от аэроклуба до первого капитана на подводных крыльях», – отметил Александров.

По словам заведующего мемориалом, выставка будет временной и продлится до 24 ноября этого года.

Следующую выставку посвятят ежегодному Дню матери и Дню Героев Отечества. В будущем выставочном зале музея расположатся фотографии и личные вещи Героев СВО и их близких.

«Мы будем делать выставку, посвященную Героям России, Героям Советского Союза и их матерям. У нас одна подобная выставка уже была, мы недавно делали выставку с музеем Молодой гвардии, где мы показывали портреты родителей молодогвардейцев и портреты матерей нынешних уже героев России», – подчеркнул он.

Также Александров заявил, что музей покажет не только форму и снаряжения военнослужащих, но и их обыденную жизнь.

«Чем больше мы общаемся с семьями, мы понимаем, что у нас там ребята из спортсменов, кандидатов в мастера спорта, ребята, которые занимались в школе Олимпийского резерва, то есть ребята, которые были талантливы и не только в военном деле, но и сами по себе были личностями», – заключил он.