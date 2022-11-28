В Казани появится виртуальный аудиогид по городу «Лев Толстой» на четырех языках

КФУ весной 2023 года завершит работу над созданием виртуального тура «Лев Толстой. Казань. Университет». Это геолокационное мобильное приложение – аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам Казани и Казанского университета, связанным с великим русским писателем, его окружением и творческими исканиями. Длительность тура составит предположительно два часа, протяженность – около 5,5 км.

Аудиогид будет представлен на русском, татарском, английском и китайском языках. Также в него будут включены музыкальные произведения (студенческие песни, канты и т.п.), фотографии с изображениями объектов в разные годы и сезоны из фондов музеев, тексты, сообщает пресс-служба КФУ.

Во время виртуального тура можно будет познакомиться примерно с 50 достопримечательностями города. В частности, домом, где жил Лев Толстой с братьями, комплексом зданий Казанского университета, 1-й Казанской мужской гимназией, Родионовским институтом благородных девиц, музеями Казани, Кизическим монастырем, Казанским Богородицким монастырем, Варваринской церковью и многими другими локациями. Причем маршрут имеет формат квеста – некоторые точки предполагают вопросы на эрудицию или знание произведений Толстого.

Озвучит аудиогид народный артист Татарстана, артист Казанского ТЮЗа Михаил Меркушин. Проект планируется протестировать на студентах КФУ, а затем запустить в общее пользование.