В Казани появится станция контроля атмосферного воздуха с цветным табло

Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферы на улице Павлюхина в Казани будет оснащена цветным информационным табло. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И.Щеповских «Промышленная экология и безопасность» в Казани.

«На табло в реальном времени будут выводиться данные измерений, чтобы каждый житель или гость столицы мог видеть экологическую обстановку своими глазами. В рамках сегодняшнего форума Министерством будет подписано соглашение с компанией "Лига", которая на протяжении уже 13 лет является нашим партнером в этой системе», – рассказал он.

Зиганшин напомнил, что в Татарстане сформирована целостная система экологического мониторинга, объединяющая данные о состоянии атмосферного воздуха. Министерством создана территориальная система наблюдения, которая включает 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и 6 передвижных экологических лабораторий.

Кроме того, крупнейшие предприятия создали свои локальные системы – это еще 14 станций и 4 передвижные лаборатории.

«Мы заключили с ними соглашения и получаем данные с их постов: это "Нижнекамскнефтехим", "ТАИФ-НК", "ТАНЕКО", "Татнефть" и "Казаньоргсинтез"», – сказал Зиганшин.

17 станций за год выполняют более 4 миллионов измерений по 32 загрязняющим веществам, а 14 станций предприятий – более 3 миллионов по 29 веществам.

Все данные собираются в программном комплексе СЭМОС, обрабатываются и интегрируются в информационную систему «Экологическая карта Республики Татарстан» и в Цифровую платформу отрасли экологии.