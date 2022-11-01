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Ру Тат
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Культура
1 ноября 2022  17:10
Лиля Шайхутдинова

В Казани появится посвященный стихотворению Тукая «Туган тел» памятник

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В Казани объявлен конкурс на эскиз скульптурной композиции «Туган тел». Художественное воплощение знаменитого стихотворения татарского поэта Габдуллы Тукая планируется установить рядом с Национальной библиотекой РТ со стороны Кремлевской набережной, рассказал начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Минкультуры РТ Айрат Файзрахманов.

«Эта идея в 2021 году была предложена народным поэтом Зиннуром Мансуровым на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Исполкомом Казани было представлено несколько вариантов мест для установки скульптуры. Коллегиально было принято решение установить ее на территории близ Нацбиблиотеки РТ – литературного сердца нашего города», – отметил собеседник.

Желающие могут предложить эскиз собственного видения уникального сооружения. Заявки будут приниматься до 31 января следующего года.

В конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы и скульпторы, проживающие на территории России. В конкурсе может принимать участие как один автор, так и коллектив.

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