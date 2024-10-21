В Казани появится пляж для людей с ограниченными возможностями

В Казани оборудуют специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Грант на реализацию проекта получило АНО «Добрая Казань».

Планируется, что «Добрый пляж» будет принимать горожан и туристов уже в следующем сезоне. Пока же проводится тестирование оборудования — оно будет поставлено местными производителями.

В «Доброй Казани» напомнили, что в городе проводится благоустройство и других общественных пространств. Так, специальное оборудование, сенсорный сад, сцена и другие функциональные зоны появились на бульваре Серова. Недавно завершилось благоустройство территории в рамках первой очереди, а уже в следующем году здесь проведут очистку озера, оборудуют велодорожки и смотровую площадку.