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В Казани появится пляж для людей с ограниченными возможностями
В Казани оборудуют специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Грант на реализацию проекта получило АНО «Добрая Казань».
Планируется, что «Добрый пляж» будет принимать горожан и туристов уже в следующем сезоне. Пока же проводится тестирование оборудования — оно будет поставлено местными производителями.
В «Доброй Казани» напомнили, что в городе проводится благоустройство и других общественных пространств. Так, специальное оборудование, сенсорный сад, сцена и другие функциональные зоны появились на бульваре Серова. Недавно завершилось благоустройство территории в рамках первой очереди, а уже в следующем году здесь проведут очистку озера, оборудуют велодорожки и смотровую площадку.
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