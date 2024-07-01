В Казани появится платная парковка на улице Терегулова

Фото: мэрия Казани

На улице Терегулова в Казани планируют открыть платную муниципальную парковку. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоянка будет рассчитана на 45 машино-мест и расположится по обеим сторонам улицы рядом с домом №14 и вдоль дома №18. Стоимость размещения составит 30 рублей в час.

Кроме того, скорректируют вместимость нескольких уже действующих парковок. В результате общее число машино-мест на платных муниципальных парковках Казани увеличится с 9643 до 9699.