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Общество 1 июля 2024 07:37

В Казани появится платная парковка на улице Терегулова

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В Казани появится платная парковка на улице Терегулова
Фото: мэрия Казани

На улице Терегулова в Казани планируют открыть платную муниципальную парковку. Проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоянка будет рассчитана на 45 машино-мест и расположится по обеим сторонам улицы рядом с домом №14 и вдоль дома №18. Стоимость размещения составит 30 рублей в час.

Кроме того, скорректируют вместимость нескольких уже действующих парковок. В результате общее число машино-мест на платных муниципальных парковках Казани увеличится с 9643 до 9699.

#платные парковки
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