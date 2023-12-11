В Казани появится первый главный архитектор на общественных началах

Первым главным архитектором Казани на общественных началах станет сооснователь архбюро WALL Рубен Аракелян. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Очень важную инициативу мы получили на форуме [„Казаныш“]. Она для меня как мэра была неожиданной… Лучами славы может делиться только человек, который сильно влюблен в свое дело. Ильсияр Тухватуллина (главный архитектор Казани — прим. Т-и) предложила кроме главного архитектора ежегодно иметь внешнего куратора на общественных началах, который бы со своей командой давал экспертизу и оценку принимаемым нами решениям», — рассказал Метшин.

По словам главы города, Рубен Аракелян принял предложение и вступит в должность с 2024 года.

«У него прекрасная команда, он уже реализует и представил нам завод Крестовниковых… Будучи молодым архитектором, он номинирован на госпремию РФ», — заключил мэр Казани.