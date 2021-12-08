В Казани появится первый двор, полностью адаптированный для людей с ОВЗ

фото: пресс-служба мэрии Казани

Один из дворов в Приволжском районе Казани полностью обустроят для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это будет первая такая придомовая территория в Татарстане, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Работы будут проводиться по республиканской программе «Наш двор» в 2022 году. Территория расположена у многоквартирного жилого дома №43 по улице Дубравной и Центра реабилитации инвалидов «Восхождение». В многоквартирном доме проживают инвалиды-колясочники и их семьи. Как рассказал мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший сегодня этот двор, территорию в день посещают более 100 горожан с ограниченными возможностями здоровья.

«Здесь достаточно активные жители, очень важно быть в диалоге и обсуждать с ними проект», — подчеркнул он и напомнил, что этот двор вошел в топ-200 приоритетных для благоустройства в 2022 году.

Площадь территории составляет 16,5 тыс. кв. метров. Жители уже ознакомлены с предварительной схемой благоустройства, она была скорректирована в соответствии с их предложениями.

Автор проекта обновления придомовой площадки — архитектор Алексей Николаевский. По его словам, для удобства жителей и посетителей центра «Восхождение» двор планируется разделить на несколько зон: площадку с качелями, место с оборудованием для развития моторных функций, территорию для мини-баскетбола со специальным кольцом и обычную баскетбольную башню. Помимо этого, здесь расположатся тренажеры для людей с ОВЗ — как детей, так и взрослых.

Помимо благоустройства двора, может быть проведен и ремонт самого реабилитационного центра, считает Метшин.

«Надо заходить на текущий ремонт, а где требуется — на капитальный. Необходимо и дом, и учреждение, и двор сделать одновременно, чтобы все было максимально удобно», — заключил он.

В общей сложности в 2021 году по программе «Наш двор» в Казани было обновлено 227 территорий 430 домов.