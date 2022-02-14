В Казани появится памятник народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову

В Казани установят памятник выдающемуся певцу, народному артисту Татарской АССР Рашиту Вагаповичу Вагапову. Постановление об этом выпустил Кабмин РТ.

«Принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан, исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, Общественного фонда татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова об установлении памятника Рашиту Вагапову (далее — памятник) в сквере у Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина г. Казани», — сказано в документе.

Муниципальному образованию Казани предложено определить балансосодержателя памятника, а также провести работу по установке памятника и благоустройству прилегающей территории.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство культуры республики и Минстрой РТ.