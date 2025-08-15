news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 августа 2025 12:59

В Казани появится отделение школы кикбоксинга в начале 2026 года

Читайте нас в
Телеграм

В Казани рядом со 170-й школой в начале 2026 года появится отделение школы кикбоксинга. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов.

«Отделение школы кикбоксинга появится в здании бывшего тира на территории школы №170. Хотим сделать там капитальный ремонт. Сейчас идут проектные работы. Будут тренерские ставки. Сейчас этот вид спорта развивается только на клубной основе, а мы хотим сделать именно спортшколу», – рассказал собеседник агентства.

Место было выбрано неслучайно. Школа расположена рядом с Авиастроительным и Ново-Савиновским районами, поэтому там рассчитывают на высокую популярность отделения спортшколы, добавил Гарипов.

Это будет первое отделение спортивной школы по кикбоксингу в Казани.

#кикбоксинг #исполком казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

Индустриальный рейтинг районов: кого качает на промышленных качелях в Татарстане

14 августа 2025
«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

«Вмиг наших малышей не стало»: история семьи, потерявшей двоих детей в страшной аварии

14 августа 2025