В Казани появится отделение школы кикбоксинга в начале 2026 года

В Казани рядом со 170-й школой в начале 2026 года появится отделение школы кикбоксинга. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Исполкома города Линар Гарипов.

«Отделение школы кикбоксинга появится в здании бывшего тира на территории школы №170. Хотим сделать там капитальный ремонт. Сейчас идут проектные работы. Будут тренерские ставки. Сейчас этот вид спорта развивается только на клубной основе, а мы хотим сделать именно спортшколу», – рассказал собеседник агентства.

Место было выбрано неслучайно. Школа расположена рядом с Авиастроительным и Ново-Савиновским районами, поэтому там рассчитывают на высокую популярность отделения спортшколы, добавил Гарипов.

Это будет первое отделение спортивной школы по кикбоксингу в Казани.