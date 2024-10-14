В Казани появится новый премиальный гостиничный комплекс

В Казани построят новый премиальный гостиничный комплекс в Вахитовском районе. Об этом стало известно по итогам заседания инвестиционного совета Татарстана в Кабмине РТ.

«В городе большой спрос на отели в целом, в частности на отели премиального уровня. Наша идея состоит в том, чтобы организовать такой отель в самом центре Казани, около Кремля на улице Чернышевского», - рассказала о проекте генеральный директор «КамаСтройИнвест» Эльвира Губайдулина.

Проект подразумевает строительство современного гостиничного комплекса категории «пять звезд», который будет расположен с удобным доступом к ключевым деловым и туристическим объектам.

Губайдулина добавила, что номерной фонд отеля составит 135 мест, однако пока что окончательный вариант проекта еще не утвержден, поэтому возможны изменения.

Общая площадь участка будущего отеля составляет почти 5 тыс. кв. метров, объем инвестиций - 7,1 млрд рублей.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что по итогам этого года турпоток в городе вырос на 20% по сравнению с прошлогодними показателями.

«Саммит БРИКС показал необходимость в пятизвездочных гостиницах, где можно будет размещать гостей с особым статусом и соответствующими платежными способностями», - добавил мэр.