Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани появится новый мост через Монастырскую протоку
Проект строительства автодорожного моста через Монастырскую протоку в Казани прошел экспертизу. Положительное решение по проектной документации опубликовано в Едином ресстре заключений.
Конструкция появится на улице Рашида Салахова в Военном городке-33 (Приволжский район).
Улица, напомним, была образована в мае 2022 года и названа в честь советского и российского юриста, бывшего председателя Арбитражного суда РТ.
В качестве застройщика указана строительная компания «Унистройдом-4».
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»