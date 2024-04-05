В Казани появится новый мост через Монастырскую протоку

Проект строительства автодорожного моста через Монастырскую протоку в Казани прошел экспертизу. Положительное решение по проектной документации опубликовано в Едином ресстре заключений.

Конструкция появится на улице Рашида Салахова в Военном городке-33 (Приволжский район).

Улица, напомним, была образована в мае 2022 года и названа в честь советского и российского юриста, бывшего председателя Арбитражного суда РТ.

В качестве застройщика указана строительная компания «Унистройдом-4».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»