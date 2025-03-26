В Казани появится новый центр военно-патриотического воспитания молодежи

В столице Татарстана может появиться военно-патриотический центр, реализовать проект планируют на базе школы №60. Об этом сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова на сессии Казгордумы.

По словам докладчицы, центр станет основной площадкой для проведения военно-спортивных мероприятий городского и республиканского масштаба, а также местом начальной военной подготовки учеников. Кроме того, на базе школы предполагается создать военно-патриотический музей.

Сагитова обратилась к мэру Казани Ильсуру Метшину с просьбой выделить средства на реализацию проекта.

Помимо этого, в различных районах города планируется создание центров патриотического воспитания.