В Казани появится новый арт-объект, связанный с признанием города Молодежной столицей ОИС

В Казани создадут арт-объект, посвященный гуманитарным ценностям, транслируемым на молодежном форуме стран Организации исламского сотрудничества, который пройдет в Казани. Планируется, что это будет скульптура, проект выберут по результатам конкурса, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы не делаем жестких рамок по проекту. Планируем, что это будет небольшая скульптура. Это будет архитектурным прочтением ценностей и философии мероприятия», — пояснил собеседник агентства.

Объект появится в историческом центре Казани и будет символизировать многостороннее сотрудничество Татарстана со странами исламского мира, заключил министр.

Казань в 2022 году получила статус Молодежной столицы ОИС. В связи с этим в столице Татарстана запланировано несколько крупных событий.