В Казани появится Международный молодежный центр, который будет выполнять функцию коммуникации между молодыми людьми разных стран. На его площадке также будут проводиться совместные мероприятия, сообщил «Татар-информу» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Один из интересных проектов, который заинтересовал всех участников Казанского Глобального молодежного саммита, это создание Международного молодежного центра в Казани, который станет институтом для поддержки и укрепления коммуникаций России и стран ОИС», - сообщил собеседник.

Центр будет заниматься реализацией многосторонних программ между странами, в том числе организацией выездных детских лагерей, профобмены и другие проекты.

По словам Сулейманова, пока о конкретных датах строительства центра говорить преждевременно, однако известно, что его создание станет одним из пунктов Казанского плана действий – итогового документа, который будет составлен по итогу саммита.