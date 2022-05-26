В Казани появится мемориальная доска первому Премьер-министру Татарстана

27 мая в Казани состоится торжественное открытие мемориальной доски Председателю Совета Министров ТАССР, первому Премьер-министру РТ Мухаммату Сабирову. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Отмечается, что в церемонии примут участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты республиканского парламента, а также дочь Мухаммата Сабирова — Гузэль Волкова.

Автором мемориальной доски стал скульптор, выпускник Казанского художественного училища, член Союза художников РФ Фаниль Валиуллин.

Мухаммат Галлямович Сабиров родился 29 марта 1932 года в деревне Ново-Курмашево Кушнаренковского района Башкирской АССР. В 1955 году окончил учебу в Уфимском нефтяном институте, в 1983-м — в Академии народного хозяйства СССР.

С 1984 по 1989-й занимал должность зампреда Совета министров ТАССР, а с 1989 по 1995 год был Премьер-министром Республики Татарстан.

В марте 2015 года скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронен на Арском кладбище.