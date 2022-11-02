В Казани появится мемориальная доска первому главе Госалкогольинспекции РТ Казакову

В Казани планируют увековечить память первого руководителя Госалкогольинспекции РТ Алексея Казакова. Мемориальная доска появится на доме по улице Хади Такташа, где Казаков работал с 1995 по 2009 год.

«Принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан, Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей об установлении мемориальной доски А.Н.Казакову на фасаде здания по адресу : г. Казань, ул.Х.Такташа, д. 94», — говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

На фасаде появится надпись на русском и татарском языках: «В этом здании работал первый руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан (1995–2009) Алексей Николаевич Казаков».