В Казани появится медицинский центр для новорожденных с инвалидностью

Новый инклюзивный медицинский центр для новорожденных с ограниченными возможностями здоровья появится в Казани на базе благотворительного фонда «Ярдам-Помощь». В учреждении будут обучать родителей ухаживать за особенными детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Центр будет работать в новом корпусе реабилитационного центра «Ярдэм» на улице Серова. Строительство планируют завершить в 2026 году.

Отметим, что накануне состоялся круглый стол, посвященный ранней реабилитации и абилитации детей. Участие в нем приняли депутат Государственной думы РФ Айрат Фаррахов и депутат Казгордумы Малика Гильмутдинова.

«Внедрение инновационных разработок будет способствовать снижению показателей детской инвалидности. К сожалению, в последние годы наблюдается тенденция по увеличению числа детей с инвалидностью. Представленные разработки весьма перспективны и способны оказать существенную практическую помощь», – поделился Айрат Фаррахов.

По оценкам специалистов, профессиональная помощь в первые 200 дней жизни может помочь предотвратить инвалидность у 30% детей.

В новом центре будет оказываться полный комплекс психолого-медико-педагогической абилитации для младенцев и их родителей.

«Рождение ребенка с ОВЗ для многих родителей, особенно молодых, становится тяжелым испытанием. Порой они не знают, как ухаживать за малышом и способствовать его развитию. Очень важно в этот момент поддержать их, помочь адаптироваться и научить полноценно жить с особым ребенком. Своевременная медицинская помощь и работа пула специалистов – залог успешного развития малыша. Как мама 13-ти приемных детей с ОВЗ я могу сказать, что главное – не упустить время, когда можно максимально помочь ребенку», – рассказала Малика Гильмутдинова.

В «Ярдам-Помощь» уже помогают семьям детей-инвалидов. Здесь созданы условия для реабилитации и абилитации, летом работает лагерь для особенных детей, проводятся занятия по лечебной физкультуре, рукоделию. Специалисты фонда оказывают психологические, юридические и медицинские консультации.

За 12 лет Фонд «Ярдам-Помощь» помог 45 тыс. человек с инвалидностью, участникам СВО и их семьям.