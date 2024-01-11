В Казани появится коттеджный поселок на 406 домов, два детсада и школу

В Казани утвердили проект планировки территории «Аки», по которому будут возведены 406 индивидуальных жилых домов и ряд социальных объектов, включая 2 детсада, школу и больницу. Постановление опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов.

«Площадь территории <...> составляет 172,9 га, из них площадь территории под малоэтажные индивидуальные жилые дома – 34,5 га; площадь территории под общеобразовательное учреждение – 3,9 га; площадь территории под дошкольные детские учреждения – 0,5 га; площадь территории многофункциональной и общественно-деловой застройки – 2,8 га; площадь территории объектов здравоохранения – 0,3 га <...>», – сказано в документах.

Планируется, что здесь будет проживать 1,3 тыс. человек, площадь планируемого жилфонда – 40,8 тыс. кв. метров. Дома будут одно- и двуэтажными, каждый детсад на 80 мест, школа – на 560.

Проект будет реализован в 8 очередей. Так, первый этап включает освоение территории планируемой жилой застройки с общим количеством домов 107, с расчетным количеством жителей 346 и общей площадью освоения 16,5 га.

